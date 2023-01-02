Токаев преобразовал Минэкологии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом преобразовал министерство экологии, геологии и природных ресурсов в министерство экологии и природных ресурсов. Его функции в сфере геологии переданы в Мининдустрии, сообщила Акорда.

"Реорганизовать министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

В соответствии с документом, штатные сотрудники будут перераспределены между ведомствами.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов в его нынешнем виде существует с лета 2019 года. До этого экологическое ведомство уже переживало целый ряд реформ.

С сентября 2021 года министерство возглавляет Сериккали Брекешев.