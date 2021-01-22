Назначены руководители аппарата нескольких министерств

Так, 50-летняя Аида Курмангалиева стала руководителем аппарата Минтруда и соцзашиты населения. В последние десять лет она работата вице-министром здравоохранения, затем - ответственным секретарем Минтруда, министерства здравоохранения и соцразвития и снова Минтруда.

40-летний Жанибек Нупиров занял пост руководителя аппарата министерства торговли и интеграции. С момента создания ведомства в 2019 году он работал ответственным секретарем министерства. До этого в разные годы работал в администрации президента, Счетном комитете, Минфине и других структурах.

52-летний Талгат Момышев назначен руководителем аппарата министерства энергетики. Он был ответсеком ведомства с апреля 2019 года. До этого работал в администрации президента, был замакима Жамбылской области, занимал посты в министерстве нефти и газата и министерстве индустрии и торговли.

Позиция ответственного секретаря министертва была ликвидирована по предложению президента Касым-Жомарта Токаева. Он счел, что ответсекам не удалось проявить эффективность, а зачастую они находились в конфликте с министрами. В конце 2020 года большинство ответственных секретарей различных министерств уже покинули свои посты и получили новые должности.