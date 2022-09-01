Народная партия Казахстана не будет выдвигать своего кандидата на президентские выборы

В Народной партии Казахстана заявили, что не планируют выдвигать своего кандидата на предстоящие досрочные президентские выборы. Как сообщили здесь в четверг, НПК поддержит кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Народная партия Казахстана полностью поддерживает политические преобразования, объявленные главой государства в сегодняшнем послании народу Казахстана. Искренне полагаем, что они заложат прочный фундамент в построении нового справедливого Казахстана. На внеочередных президентских выборах, как мы и заявляли ранее, поддерживаем кандидатуру действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева», - говорится в заявлении.

При этом в НПК напомнили, что ранее они выступали за проведение досрочных выборов в мажилис парламента.

«Мы приветствуем усиление политической конкуренции и увеличение количества политических партий», - подчеркнули в партии.

В этой связи НПК готова к выборам. В партии заявили, что планируют победить и сформировать правительство народного доверия.