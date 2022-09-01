Амиржан Косанов объявил о намерении участвовать во внеочередных президентских выборах

Политик Амиржан Косанов заявил, что намерен участвовать во внеочередных президентских выборах осенью этого года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Как гражданин РК, который занял формальное второе место (16,2 процентов) на прошедших в 2019 году президентских выборах, заявляю о с своем намерении участвовать на объявленных сегодня президентом Токаевым внеочередных президентских выборах», – написал политик.

На прошлых президентских выборах в 2019 году, согласно официальным результатам голосования, Косанов набрал 16,23% голосов. Нынешний президент Касым-Жомарт Токаев победил, набрав, по официальным данным, 70,96% голосов. Независимые наблюдатели заявляли, что, согласно их данным, количество проголосовавших за Амиржана Косанова только в Алматы превышает официальные результаты как минимум на 20 тыс. человек, и требовали признать итоги выборов нелегитимными.

Как сообщало «Радио Азаттык», выступая перед журналистами, Косанов признал победу Токаева и сказал, что мог бы набрать больше голосов при наличии единой оппозиции и влиятельной политической организации с большим опытом.

«Я не призываю выходить на улицы. И говорил об этом с самого начала. Я – политик, работающий в рамках закона, в правовом поле. Радикалам, наверное, это не понравится, другим не понравится, но мне нужна стабильность. Мне нужна независимость казахов», – сказал Косанов 10 июня 2019 года, добавив, что его сторонники будут изучать протокола избиркомов и использовать «все правовые пути».