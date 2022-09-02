Они готовы внести изменения в Конституцию
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Депутаты выступили за возвращение прежнего названия столице
Фото Жанары Каримовой

Депутаты мажилиса из группы «Жаңа Қазақстан» выступили за возвращение прежнего названия столице, говорится в их заявлении, распространенном этим вечером.

"В случае внесения поправок в Конституцию, используя эту возможность, нужно внести в Основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы", - указывается в заявлении группы.

"Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – «Астана», которое в свое время было предложено первым президентом. Это решение будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан", - уверены депутаты.

Переименовать столицу Казахстана из Астаны в Нур-Султан предложил нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, это произошло в день, когда Нурсултан Назарбаев сложил свои президентские полномочия. Изменения в Конституцию, меняющие название столицы, были приняты депутатами парламента единогласно в тот же день. Вслед за этим во многих городах Казахстана именем бывшего президента были названы улицы, проспекты и парки.

В январе этого года петицию с требованием о возвращении столице прежнего названия подписали более 300 тысяч человек.

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