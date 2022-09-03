Институциональные изменения в госсистеме управления водной отраслью проведут в Казахстане до конца 2023 года

До конца 2023 года в Казахстане проведут институциональные изменения в государственной системе управления водной отраслью, в рамках которых планируется укрепить комитет по водным ресурсам и его бассейновых инспекций и разработать Водный кодекс. Кроме того, министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработает трехлетний проект развития водной отрасли, трансформируют Казахский научный исследовательский институт водного хозяйства и откроют при нем отраслевой аналитический центр. Об этом в субботу в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Сериккали Брекешев.

«Нами будет разработан трехлетний проект развития водной отрасли, в который войдут вопросы как институционального характера, так и практического применения. Во-первых, существующая институциональная система управления водными ресурсами не позволяет реализовать весь функциональный комплекс управления, а именно анализ, планирование, реализация, контроль. В этой связи, предлагается до конца 2023 года провести институциональные изменения в государственной системе управления водной отраслью, которые предполагают укрепление комитета по водным ресурсам и его бассейновых инспекций, а также разработку нового Водного кодекса. Работу над новым Водным кодексом мы начали», - сообщил Брекешев.

Кросе того, для комплексной системной оценки текущего состояния водной отрасли, основанной на научно-исследовательских, аналитических и проектных работах Минэкологии проведет трансформацию Казахского научного исследовательского института водного хозяйства и откроет при нем отраслевой аналитический центр водной отрасли. А для подготовки квалифицированных кадров, прорабатывается вопрос определения базового профильного вуза с выделением грантов, предположительно на базе Таразского университета имени М.Х. Дулати.

Вместе с тем для эффективного использования и сокращения потерь водных ресурсов Брекешев предложил реализовать в 2023-2025 годах наиболее стратегически важные водохозяйственные проекты. В частности, это строительство восьми новых водохранилищ, реконструкция 16 аварийных ГТС, ремонт 120 оросительных каналов, цифровизация и автоматизация процессов распределения и учета воды. Также для экономии воды акцент будет сделан на применении водосберегающих технологий и необходимости установки тарифов, стимулирующих внедрение водосберегающих технологий.

«Тариф должен сигнализировать водопотребителю, что вода имеет экономическую ценность, и она должна использоваться рационально», - уточнил министр.