15,1 млрд. тенге просит дополнительно Минздрав на гранты для врачей

Министерство здравоохранения Казахстана планирует вдвое увеличить число грантов на резидентуру, но на это дополнительно потребуется 15,1 млрд тенге, сообщила в субботу в ходе заседания правительства глава ведомства Ажар Гиният.

«Нами планируется увеличение количества грантов на резидентуру, с 1 тыс. 700 в 2023 году до 3 тыс. 400 в 2025 году. На повышение количества грантов требуется дополнительное финансирование в размере 15,1 млрд тенге», - сообщила Гиният.

В июле текущего года в Минздраве сообщали, что при выделении государственного образовательного заказа резидентуры учитывается потребность регионов согласно заявкам управлений здравоохранения, регионализации и заявкам вузов и научно-исследовательских институтов. Тогда сообщалось, что в 2023 году число грантов будет увеличено с 1,5 тыс. 1,7 тыс., в 2024 году составит 1,8 тыс., а в 2025-м – 2 тыс.