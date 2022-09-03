К 2025 года число грантов вырастет вдвое
15,1 млрд. тенге просит дополнительно Минздрав на гранты для врачей
Фото из архива Власти

Тамара Вааль, Власть

Министерство здравоохранения Казахстана планирует вдвое увеличить число грантов на резидентуру, но на это дополнительно потребуется 15,1 млрд тенге, сообщила в субботу в ходе заседания правительства глава ведомства Ажар Гиният.

«Нами планируется увеличение количества грантов на резидентуру, с 1 тыс. 700 в 2023 году до 3 тыс. 400 в 2025 году. На повышение количества грантов требуется дополнительное финансирование в размере 15,1 млрд тенге», - сообщила Гиният.

В июле текущего года в Минздраве сообщали, что при выделении государственного образовательного заказа резидентуры учитывается потребность регионов согласно заявкам управлений здравоохранения, регионализации и заявкам вузов и научно-исследовательских институтов. Тогда сообщалось, что в 2023 году число грантов будет увеличено с 1,5 тыс. 1,7 тыс., в 2024 году составит 1,8 тыс., а в 2025-м – 2 тыс.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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