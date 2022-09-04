В МЧС говорят об улучшении ситуации
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Около 100 строений повреждено огнем в Костанайской области
Фото ДЧС Костанайской области

За последние часы ситуация с лесными пожарами, охватившими Костанайскую область, улучшилась, заявили в МЧС Казахстана. В регионе возобновлено движение поездов, открыта республиканская трасса.

При этом за минувшие сутки огонь достиг трех населенных пунктов – Озерное, Аманкарагай и Лесное. Здесь в общей сложности огнем уничтожено и повреждено, по официальным данным, 108 строений, большинство из них – жилые дома. Пожар также затронул нефтебазу в Аманкарагае, но угроза перехода огня на резервуары с топливом была снята.

В результате пожаров пострадали десять человек, включая одного несовершеннолетнего, четверо находятся в районной больнице. Погибших нет.

В настоящее время с огнем в регионе борются более 600 человек и десятки единиц техники. В воскресенье в Костанайскую область прибудут 15 автоцистерн и около сотни спасателей департамента по ЧС столицы, а также два вертолета МЧС из Алматы.

Накануне в МЧС сообщили, что площадь пожара превысила 9 тысяч гектаров, из-за пожаров были эвакуированы более 1,8 тыс. человек.

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