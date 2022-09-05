Незарегистрированная Демократическая партия Казахстана выступает против президентских выборов

Незарегистрированная Демократическая партия Казахстана выступает против проведения осенью досрочных президентских выборов, об этом сообщила активистка Инга Иманбай. Выборы должны проводиться после проведения политических реформ, а все политические заключенные должны быть освобождены, считают в ДПК.

«Демократическая партия выступает против неконституционных досрочных президентских выборов. Они должны проводиться только после серьезных политических реформ, устранения в законодательстве положений, не отвечающих демократическим принципам. Политические заключенные и узники январской трагедии должны быть освобождены. Мы против проведения выборов, когда лидер Демократической партии Жанболат Мамай незаконно находится в тюрьме, поэтому мы будем протестовать против таких выборов и призывать народ к мирному протесту», – говорится в заявлении, опубликованном Иманбай.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд приговорил его к двум месяцам содержания под стражей как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц. 8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации».

Международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить Мамая. Freedom House обеспокоен тем, что против активиста были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе. Это ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека. До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. 22-24 августа Казахстан посетила делегация подкомитета Европарламента по правам человека. По итогам Европарламент призвал власти страны освободить всех политзаключенных, в том числе Жанболата Мамая, и как можно скорее опубликовать результаты расследования январских событий.