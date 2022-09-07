Торжественные мероприятия будут теперь на День республики
  • 486
День независимости будет больше днем памяти декабрьских событий – Абаев
фото Данияра Мусирова

На День независимости в Казахстане не будет торжеств, этот праздник будет отмечаться больше как день памяти декабрьских событий, сообщил в кулуарах парламента министр культуры и спорта Даурен Абаев.

«Торжественные мероприятия будут теперь больше проводиться 25 октября, а 16 декабря, наверное, больше как день памяти декабрьских событий, в том числе», - сказал Абаев.

По его словам, будет подготовлена концепция празднования, и если закон примется и подпишет президент, то 25 октября будет выходным днем.

«Он же получает статус национального. Поэтому будет выходной день. В этом году, скорее всего, успеют (принять закон – В.)», - сказал министр.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Правительство обещает отстроить дома пострадавшим при пожарах в Костанайской области
Новости
Депутаты предлагают внести изменения в Конституцию до президентских выборов
Новости
В Алматы тушат пожар в горах
Новости
В Костанайской области растет площадь лесного пожара, огнем накрыт один поселок
Новости
Депутаты выступили за возвращение прежнего названия столице
Новости
В Костанайской области горит лес