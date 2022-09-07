День независимости будет больше днем памяти декабрьских событий – Абаев

На День независимости в Казахстане не будет торжеств, этот праздник будет отмечаться больше как день памяти декабрьских событий, сообщил в кулуарах парламента министр культуры и спорта Даурен Абаев.

«Торжественные мероприятия будут теперь больше проводиться 25 октября, а 16 декабря, наверное, больше как день памяти декабрьских событий, в том числе», - сказал Абаев.

По его словам, будет подготовлена концепция празднования, и если закон примется и подпишет президент, то 25 октября будет выходным днем.

«Он же получает статус национального. Поэтому будет выходной день. В этом году, скорее всего, успеют (принять закон – В.)», - сказал министр.