​В МВД назвали категории автомобилей, которые не смогут быть легализованы в Казахстане

Министерство внутренних дел определило категории ввезенных до 1 сентября автомобилей, которые не смогут быть легализованы в Казахстане. В числе них автомобили с правым рулем, сообщили в министерстве внутренних дел.

В ведомстве рассказали, что сейчас уполномоченные государственные органы и организации формируют поправки в законодательные акты и вырабатывают механизмы для легализации ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для граждан условиях.

Кроме автомобилей, ввезенных в страну после 1 сентября этого года, под упрощенную разовую легализацию не попадут находящиеся в розыске по криминальным учетам; имеющие юридические или судебные обременения; не снятые с учета в стране прежней регистрации; с правосторонним рулем управления; а также автомобили, не прошедшие полную таможенную очистку, либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов.

Для исключения легализации транспортных средств, ввезенных после 1 сентября текущего года, проработан вопрос обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности.

«В целях исключения регистрации “криминального” автотранспорта информация по всем легализованным автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации» – добавили в министерстве.

Во время послания народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия решительных мер для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин. Для легализации уже ввезенных до 1 сентября текущего года автомобилей будет введен единый разовый сбор в размере до 250 тысяч тенге, который будет уплачиваться при первичной регистрации или утилизации транспортного средства.