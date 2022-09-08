Однако ведомство еще ждет окончательные результаты работы комиссии
Глава МСХ заверяет, что пожар в Костанайской области не повлияет на продбезопасность
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

В министерстве сельского хозяйства еще ждут окончательных результатов работы комиссии по пожару в Костанайской области. Однако глава ведомства Ербол Карашукеев заверяет, что посевы зерновых если и пострадали, то незначительно, и на продовольственную безопасность страны это не повлияет.

«Во время пожара в Костанайской области, если и были пострадавшие посевы, то они незначительны. Мы сейчас ждем окончательные результаты комиссии, это никоем образом не повлияет на продовольственную безопасность», - заверил Карашукеев.

Он подчеркнул, что не только в Костанайской области, но и на территории всей страны на сегодняшний день убрано порядка 60% посевных территорий. Поэтому, «урожай собирается, потерь нет».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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