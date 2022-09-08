Глава МСХ заверяет, что пожар в Костанайской области не повлияет на продбезопасность

Однако ведомство еще ждет окончательные результаты работы комиссии
Тамара Вааль, ВластьВ министерстве сельского хозяйства еще ждут окончательных результатов работы комиссии по пожару в Костанайской области. Однако глава ведомства Ербол Карашукеев заверяет, что посевы зерновых если и пострадали, то незначительно, и на продовольственную безопасность страны это не повлияет.
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