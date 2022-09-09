КНДР приняла закон, закрепляющий право страны на ядерные удары для своей защиты

Северная Корея приняла закон, закрепляющий право наносить упреждающие ядерные удары для своей защиты, сообщает Reuters . Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, это делает ядерный статус страны «необратимым» и запрещает любые переговоры о денуклеаризации.

Парламент страны принял закон в четверг взамен закона 2013 года, в котором впервые был изложен ядерный статус страны. Первоначальный закон 2013 года предусматривал, что КНДР может использовать ядерное оружие для отражения вторжения или нападения со стороны враждебного ядерного государства и нанесения ответных ударов. Новый же закон позволяет наносить упреждающие ядерные удары в случае обнаружения неминуемой атаки с применением оружия массового уничтожения или по «стратегическим объектам» страны, включая ее руководство. При этом он обещает не угрожать неядерным государствам, если они не присоединятся к ядерной стране для нападения на Северную Корею. Закон также запрещает любой обмен ядерным оружием или технологиями с другими странами и направлен на снижение опасности ядерной войны путем предотвращения просчетов между государствами, обладающими ядерным оружием, и злоупотребления ядерным оружием.

«Важнейшее значение законодательного закрепления политики в области ядерных вооружений состоит в том, чтобы провести безвозвратную черту, чтобы не было возможности торговаться по поводу нашего ядерного оружия», — заявил Ким Чен Ын в своем выступлении, добавив, что он никогда не сдаст оружие, даже если страна столкнется со столетними санкциями.

Новый закон послужит мощной правовой гарантией для укрепления позиции Северной Кореи как государства, обладающего ядерным оружием, и обеспечения «прозрачного, последовательного и стандартного характера» ее ядерной политики, сообщает ЦТАК.

Аналитики считают, что цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы заручиться международным признанием статуса Северной Кореи как «ответственного ядерного государства».