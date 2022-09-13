13,5 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

В Казахстане продолжается уборка урожая во всех областях, на сегодняшний день убрано почти 70% площадей зерновых, намолочено 13,5 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых – это 69,8% от плана. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га). В том числе, масличные убраны на площади 337,5 тыс. га – 10% от плана, намолочено 220,6 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

Вместе с тем картофеля убрано на площади 66,5 тыс. га – 34% от плана, собран урожай в объеме 1,4 млн тонн. Овощей собрано 3,2 млн тонн на 113,1 тыс. га, или 66% от общей площади.