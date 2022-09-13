Пенсионные активы ЕНПФ с начала года выросли на 7% – Нацбанк

На конец августа пенсионные активы ЕНПФ выросли на 7% и составили 13,9 трлн тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель председателя национального банка Акылжан Баймагамбетов.

«Пенсионные активы ЕНПФ на конец августа составили 13,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 919 млрд тенге, или 7%. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 718 млрд тенге, пенсионных взносов – 1 097,3 млрд тенге, пенсионных выплат – 175,7 млрд тенге, досрочных изъятий – 848,4 млрд тенге», - сообщил Баймагамбетов.

Он отметил, что доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,6%. При этом, с точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы, в Нацбанке считают целесообразным рассматривать показатели доходности и инфляции на длительном горизонте времени. В частности, по принципу, что «накопленная доходность пенсионных активов за пять лет составила 56,8% при накопленной инфляции 51,4%».