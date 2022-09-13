Пенсионные активы ЕНПФ с начала года выросли на 7% – Нацбанк

За прошедший год рост составил 8,6%
Тамара Вааль, Власть
На конец августа пенсионные активы ЕНПФ выросли на 7% и составили 13,9 трлн тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель председателя национального банка Акылжан Баймагамбетов.
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