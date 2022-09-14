Китай будет всегда поддерживать Казахстан в защите территориальной целостности, заявил Си Цзиньпин

Правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном и продолжит его поддерживать в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, как бы ни менялась международная конъюнктура. Об этом на переговорах с Касым-Жомартом Токаевым заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахстанско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.



«Еще раз хотел бы вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны», - заявил глава КНР.



Си Цзиньпин подчеркнул, что «Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана».

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь отметил, что визит главы КНР в Казахстан имеет историческое значение и «считает его свидетельством высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества». Глава государства также напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем и «символично, что визит совпал с этой юбилейной вехой».

«За этот краткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию. И принимаемое сегодня совместное заявление открывает новое «золотое 30-летие» двусторонних отношений, считает президент Казахстана. Именно по этой причине он называет крайне важным визит председателя КНР.



Как сообщается, главы стран обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также рассмотрели вопрос использования трансграничных водных ресурсов. По итогам переговоров они подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.