Прокуратура начала досудебное расследование
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Задержан руководитель лесного хозяйства в Костанайской области

Прокуратура Костанайской области начала досудебное расследование в отношении руководства Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе, откуда, предположительно, начался пожар, сообщает «Казинформ». Руководитель лесного хозяйства задержан.

«Прокуратурой Костанайской области 13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ “Басаманское учреждение лесного хозяйства” по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия (статья 361 часть 4 пункт 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан)», - сообщили в прокуратуре.

В этот же день руководитель учреждения был задержан и водворен в изолятор временного содержания, 15 сентября судом ему санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, 2 сентября начался пожар на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области. Сгорело 43 га леса, огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек, один человек погиб. В Аулиекольской районной больнице остаются трое пострадавших. Пожар потушили только 10 сентября.

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