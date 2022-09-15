«Самрук-Казына» выкупит у Jusan Bank акции Kcell

Фонд консолидирует у себя контрольный пакет акций Kcell и в будущем приватизирует его
Фонд «Самрук-Казына» выкупит у группы компаний Jusan 24% акций Kcell. Фонд консолидирует у себя контрольный пакет акций Kcell и в будущем приватизирует его, заявил глава «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев во время брифинга в СЦК.
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