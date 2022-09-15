«Самрук-Казына» выкупит у Jusan Bank акции Kcell

Фонд «Самрук-Казына» выкупит у группы компаний Jusan 24% акций Kcell. Фонд консолидирует у себя контрольный пакет акций Kcell и в будущем приватизирует его, заявил глава «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев во время брифинга в СЦК.

«В соответствии с решением комиссии по демонополизации экономики, фондом будет осуществлён обратный выкуп акций компании Kcell у группы компаний Jusan Bank − это два предприятия, сам Jusan Bank и компания Pioneer [Technologies s.a.r.l.]. Мы видим смысл этой сделки в том, чтобы консолидировать контрольный пакет Kcell в группе компаний «Самрук-Казына» для обеспечения в последующем передачи данного объекта в конкурентную среду на открытых, прозрачных, транспарентных условиях, либо передачи в управление одному из ведущих операторов, либо через поиск стратегического инвестора», − пояснил Саткалиев.

Группа Jusan Bank приобрела акции Kcell в сентябре 2021 года. Непосредственно Jusan Bank купил 9,08% акций Kcell. Владельцем пакета в 14,87% стал люксембургский офшор PIONEER TECHNOLOGIES S.A R.L., конечным бенефициаром которой является «Назарбаев фонд». Конечным владельцем Jusan Bank является группа из трех фондов, контролируемых «Назарбаев фондом», «Назарбаев университетом» и «Назарбаев интеллектуальными школами».