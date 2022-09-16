По всему периметру кыргызско-таджикской границы начались вооруженные столкновения

На кыргызско-таджикской границе обострилась ситуация, по всему периметру начались вооруженные столкновения, сообщает Погранслужба Кыргызстана .

«По состоянию на 09:30 16 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы. Перестрелка продолжается по всему периметру кыргызско-таджикской границы в Баткенской области», - говорится в сообщении.

Указывается, что пограничники Кыргызстана «в ответ на вооруженную агрессию таджикской стороны принимают адекватные меры, используют всю имеющуюся технику и вооружение для принуждения противника к прекращению огня».

В ГКНБ добавили, что в настоящее время идут переговоры по вопросу прекращения огня. В них участвуют глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. В этой связи интенсивность стрельбы идет на спад.

Kloop.kg сообщает, что в Баткенскую областную объединенную больницу поступили 11 пострадавших. Между тем издание «Азия Плюс» пишет, что «жители Воруха сообщают, что сразу в нескольких местах идет ожесточенная перестрелка, один таджикский пограничник погиб, нескольких госпитализированы с ранениями, есть пострадавшие и среди мирного населения».

Между тем издание «Азия Плюс» пишет, что «жители Воруха сообщают, что сразу в нескольких местах идет ожесточенная перестрелка, один таджикский пограничник погиб, нескольких госпитализированы с ранениями, есть пострадавшие и среди мирного населения».

Власти Баткенской области сообщают, что, по предварительной информации, в перестрелке ранены четыре кыргызских пограничника.

«Медиазона» пишет, что идет эвакуация мирных жителей из приграничных сел. Глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев находится на границе.

МИД Кыргызстана вручил ноту протеста Таджикистану из-за «противоправных и деструктивных действий».

В ведомстве заявили, что таджикская сторона атаковала мирные объекты в Баткенском и Лейлекском районах, использовав тяжелую военную технику.

Как сообщалось, 14 сентября в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана обнаружил пограничный наряд Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы. Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь, началась перестрелка.