Мейржану Туребаеву продлили арест еще на месяц

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 17 сентября постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в период ознакомления с материалами на один месяц в отношении Туребаева до 17 октября», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

20 апреля вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по уголовному делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Mudarabah Capital – финансовая пирамида, фигурантами по делу которой также проходит вайнер Азимжан Саидбаев. По версии следствия, они не только рекламировали финансовую пирамиду, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы.