Аэропорт Астаны трансформируют в многофункциональное предприятие

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» разрабатывает мастер-план развития аэропорта Астаны до 2050 года. Он предусматривает трансформацию воздушной гавани в многофункциональное предприятие со своими СЭЗ, центрами мультимодальных грузовых перевозок, учебным центром по подготовке авиаперсонала, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Мастер-план будет включать в себя поэтапное планирование использования земельных участков, строительства, параметров и технологических схем новых объектов инфраструктуры – второй ВПП, перрона, терминалов, ангаров, боксов, а также необходимых ресурсов, в том числе спецтехники и персонала. На основе данного мастер-плана в дальнейшем будет разработан долгосрочный бизнес-план развития компании», - сообщил зампреда правления аэропорта Даулет Хамзин.

По информации МИИР, концепция развития предприятия предусматривает трансформацию воздушной гавани в многофункциональное предприятие со своими СЭЗ, центрами мультимодальных грузовых перевозок и обслуживания е-commerce, учебным центром по подготовке авиаперсонала, новым кэйтеринговым центром и др.

Разработать мастер-план развития аэропорта планируется до ноября этого года. Хамзин отметил, что одним из приоритетных направлений работы аэропорта станет развитие грузовой инфраструктуры и расширение карго-терминалов. По его словам, идеальное географическое расположение аэропорта снижает расходы грузовых авиакомпаний при перелетах из Китая в Европу, а предложенные конкурентоспособные цены на наземное обслуживание и авиатопливо служат дополнительным стимулом для привлечения транзитных рейсов из других аэропортов и стран. Кроме того, система заправки воздушных судов в столичном аэропорту сокращает затраты времени на предполетные процедуры и позволяет ускоренно обслуживать авиакомпании. К примеру, заправка 100 тонн топлива для большегрузного лайнера занимает всего 30-40 минут.

«Этими преимуществами мы привлекли новых клиентов, которые помогли нам выйти из кризиса. Сейчас наш аэропорт обслуживает более 3 тысяч грузовых транзитных рейсов в год. До пандемии эта цифра не достигала даже 50», - подчеркнул Хамзин.

Вместе с тем для успешной диверсификации доходов аэропорту необходимо получить права на управление землей и развитие инфраструктуры за счет концессии. Как отметил зампред правления аэропорта, в Казахстане земельными участками в аэропортах управляют акиматы, и необходимо ввести понятие концессии в аэропортах и передать им право распоряжения землей.

«Это станет драйвером привлечения частных инвестиций в инфраструктуру аэропортов», - считает он.