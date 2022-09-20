Также он заверил, что Казахстан и впредь будет надежным поставщиком зерна
  • 203
Вывести продовольствие из-под санкций и ограничений призвал Токаев
ФОТО ELDALA.KZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал вывести продовольствие и удобрения из-под санкций и ограничений.

«Моя страна – это седьмой в мире производитель зерна, житница Центральной Азии. Мы привержены использованию этого сельскохозяйственного потенциала для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности в мире. Казахстан и впредь будет надежным поставщиком зерна и других основных продуктов питания, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены расширять сотрудничество и Исламской организацией продовольственной безопасности, которая находится в Казахстане, а также с другими учреждениями ООН. В императивном порядке в этой связи необходимо вывести продовольствие и удобрения из каких бы то ни было санкций и ограничений», - заявил Токаев.

Он призвал «продвигаться от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к предотвращению и лучшему прогнозированию новых тенденций, к интеграции оценок в стратегическое планирование и принятие политических решений». Он напомнил, что для выполнения и достижения всех этих целей Казахстан стал инициатором 30 лет назад Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«В контексте новых вызовов и угроз надеемся, что удастся преобразовать эту конференцию в полномасштабную международную организацию на предстоящем саммите в октябре в Астане, чтобы способствовать глобальному посредничеству и миротворчеству», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что приоритетная задача – «это укрепление жизнестойкости перед лицом будущих потрясений, обеспечение устойчивого равноправного восстановления». И с этой целью, по его мнению, нужен искренний диалог между Востоком и Западом и новая парадигма глобальной безопасности, в основе которой лежат принципы взаимного доверия и многоаспектоного сотрудничества.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В отношении «Яндекс.Такси» ведется новое расследование из-за высоких цен на поездки
Новости
Суд запретил аудио- и видеофиксацию процесса по делу Кайрата Сатыбалды
Новости
ОАЭ заинтересованы в совместных с Казахстаном проектах по производству сахара и молочной продукции
Референдумы о вхождении в состав России пройдут в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
Новости
Токаев призвал уважать суверенное равенство и территориальную целостность государств
Новости
Казахстан поддерживает «сложный» процесс государственного строительства в Афганистане – Токаев
Просматриваемые
Новости
На кыргызско-таджикской границе продолжаются ожесточенные бои
Новости
В Алматы задержали активистку каракалпакской диаспоры Райсу Худайбергенову
Новости
Сотрудники «Казпочты» вышли на забастовку в Алматы
Новости
Умер правозащитник Вениамин Алаев
Новости
Китай будет всегда поддерживать Казахстан в защите территориальной целостности, заявил Си Цзиньпин
Новости
Легализация автомобилей с иностранной регистрацией будет упрощена