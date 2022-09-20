Вывести продовольствие из-под санкций и ограничений призвал Токаев

«Моя страна – это седьмой в мире производитель зерна, житница Центральной Азии. Мы привержены использованию этого сельскохозяйственного потенциала для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности в мире. Казахстан и впредь будет надежным поставщиком зерна и других основных продуктов питания, прежде всего, самым бедным странам. Мы также намерены расширять сотрудничество и Исламской организацией продовольственной безопасности, которая находится в Казахстане, а также с другими учреждениями ООН. В императивном порядке в этой связи необходимо вывести продовольствие и удобрения из каких бы то ни было санкций и ограничений», - заявил Токаев.

Он призвал «продвигаться от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к предотвращению и лучшему прогнозированию новых тенденций, к интеграции оценок в стратегическое планирование и принятие политических решений». Он напомнил, что для выполнения и достижения всех этих целей Казахстан стал инициатором 30 лет назад Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«В контексте новых вызовов и угроз надеемся, что удастся преобразовать эту конференцию в полномасштабную международную организацию на предстоящем саммите в октябре в Астане, чтобы способствовать глобальному посредничеству и миротворчеству», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что приоритетная задача – «это укрепление жизнестойкости перед лицом будущих потрясений, обеспечение устойчивого равноправного восстановления». И с этой целью, по его мнению, нужен искренний диалог между Востоком и Западом и новая парадигма глобальной безопасности, в основе которой лежат принципы взаимного доверия и многоаспектоного сотрудничества.