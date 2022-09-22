20,5 млрд тенге необходимо на проведение президентских выборов – ЦИК

Заявка в Минфине обсуждается
На проведение внеочередных выборов президента Казахстана необходимо 20,5 млрд тенге, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.
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