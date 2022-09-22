Заявка в Минфине обсуждается
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20,5 млрд тенге необходимо на проведение президентских выборов – ЦИК
фото Жанары Каримовой

На проведение внеочередных выборов президента Казахстана необходимо 20,5 млрд тенге, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

«На сегодняшний день мы представили примерную смету расходов на выборную кампанию в Минфин и сейчас проходим ее обсуждение в размере 20,5 млрд тенге», - сказала Мустафина.

Отметим, что бюджет на проведение выборов в 2019 году был утвержден в размере 9,4 млрд тенге.

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