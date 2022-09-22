20,5 млрд тенге необходимо на проведение президентских выборов – ЦИК

«На сегодняшний день мы представили примерную смету расходов на выборную кампанию в Минфин и сейчас проходим ее обсуждение в размере 20,5 млрд тенге», - сказала Мустафина.

Отметим, что бюджет на проведение выборов в 2019 году был утвержден в размере 9,4 млрд тенге.