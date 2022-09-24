Проект амнистии представлен Генпрокуратурой
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Более 1,5 тысяч фигурантов дел по январским событиям могут попасть под амнистию
Фото Алмаса Кайсара

Генеральная прокуратура Казахстана вынесла на публичное обсуждение законопроект об амнистии 1 520 фигурантов дел по январским событиям, пишет «Медиазона. Центральная Азия» со ссылкой на документ, опубликованный на портале Открытые НПА.

Под амнистию подпадают 1 035 осужденных, в том числе 93 отбывающих наказание в колониях, 930 находящихся под пробацией, девять приговоренных к общественным работам и троих оштрафованных.

Помимо этого, предлагается амнистировать 383 подозреваемых по 391 уголовному делу, которые находятся на этапе досудебного расследования, и 102 подозреваемых по 36 делам, которые уже рассматриваются в судах.

Генпрокуратура предлагает два пути амнистирования обвиняемых —исключение судимости у всех лиц или полное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные проступки небольшой и средней тяжести, а лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, сократить срок наказания.

При этом в документе указывается, что амнистия не коснется фигурантов дел о госизмене, организации массовых беспорядков, коррупции, пытках, а также дел, связанных с террористическими и экстремистскими преступлениями. Помимо этого, под амнистию не попадут лица, наказание которым назначено при рецидиве преступлений.

Провести частичную амнистию участников январских событий предложил в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

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