В субботу партия зеленых «Байтак» провела учредительный съезд в Алматы. На нем были приняты учредительные документы, программа и избрано руководство партии. На съезд пришло много студентов из разных университетов, а также военно-технических школ. Помимо этого, были делегаты из регионов, сталкивающихся с экологическими проблемами.

«Казахстан действительно вошел в новую эпоху. Мы создаем в это время партию зеленых. Наша партия будет опорой для Нового и Справедливого Казахстана, для Второй Республики. Конечно, политика - это большая вещь. Здравоохранение, воспитание, социальные проблемы - это должно решаться на местах. Потому мы в следующем году будем участвовать в парламентских выборах. В выборах в маслихаты. Должны получить как минимум миллион голосов», - заявил в ходе съезда ее создатель Азаматхан Амиртай, который позднее был избран председателем партии.

На съезд пришли студенты как минимум четырех университетов – Казахского наионального университета им. аль-Фараби, «Кайнар», Казахского национального женского педагогического университета и Казахского университета международных отношений и мировых языков.

Несколько студентов рассказали Власти, что им предложили отправиться на мероприятие, не обьяснив, что это будет съезд политической партии. Помимо этого, на съезде были учащиеся военно-технических школ Алматы и Конаева.

Накануне министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявлял, что студентов вузов не будут принуждать к участию в выборах и этот вопрос будет «находиться на контроле» у президента Касым-Жомарта Токаева.

Нурбек также сообщил о назначении омбдусменом по правам студентов активистки партии власти Amanat Айсулу Ерниязовой, которая известна координацией сбора подписей в поддержку проекта застройки урочища Кок-Жайлау в Алматы. Позднее этот проект был отвергнут Токаевым, а Ерниязова в 2021 году стала депутатом маслихата Алматы.

Власть не располагает комментариями Нурбека и Ерниязовой относительно участия студентов в съезде партии «Байтак».

На съезде присутствовал также основатель экологического движения «Невада-Семей» и председатель незарегистрированной партии «Народный конгресс Казахстана» Олжас Сулейменов. Он дал свое «бата» зеленой партии.

Также были экоактивисты и люди, пострадавшие в результате ухудшения экологической ситуации – из регионов Арала, Балхаша и других.

В ходе съезда были приняты устав и программа партии. В большинстве случаев решения принимались единогласно. Время от времени некоторые из присутствующих просили дать им слово и высказывали свои требования к партии. Оргкомитет пообещал, что примет мнение присутствующих.