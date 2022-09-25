Антикор разыскивает доверенное лицо Сатыбалды

Агентство по противодействию коррупции в рамках расследования дела в отношении племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды объявило в розыск его доверенное лицо – Кемаля Эфенди, на которого были оформлены различные компании, а он занимался обналичиванием средств.

«Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Сатыбалдыұлы Қ. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыұлы Қ. 37 млрд. тенге и 62 млн. долларов США», - говорится в сообщении антикора.

С февраля Эфенди скрывается за пределами Казахстана, его объявили в розыск.

Дело в отношении Сатыбалды расследуется по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем.

В районном суде Астаны сейчас завершается первый процесс в его отношении.