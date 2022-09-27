В этот же день состоится съезд правящей партии
НПК и «Ак жол» проведут внеочередные съезды 6 октября
фото inform.kz

Тамара Вааль, Власть

Народная партия Казахстана и демократическая партия «Ак жол» проведут свои внеочередные съезды в один день с правящей партией Amanat 6 октября.

«Бюро Народной партии Казахстана приняло решение о проведении XXI внеочередного съезда партии 6 октября 2022 в городе Астане. В работе съезда партии примут участие делегаты со всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы НПК.

В партии «Ак жол» также провели заседание президиума национального совета и приняли решение о созыве съезда в эту же дату – 6 октября, а на 5 октября назначено проведение пленума национального совета партии, который обсудит рекомендации по повестке дня съезда.

Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Соответствующий указ подписан главой государства Касым-Жомартом Токаевым. При этом еще 1 сентября в НПК заявили, что не планируют выдвигать своего кандидата на предстоящие досрочные президентские выборы. В партии заявили, что поддержат кандидатуру действующего президента, но подчеркнули о готовности победить в парламентских выборах и сформировать правительство народного доверия.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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