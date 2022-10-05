Покупка угля онлайн стала доступной в Алматы

С сегодняшнего дня жители города Алматы могут приобрести уголь через приложение Halyk Homebank. Как сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития, до конца недели ожидается присоединение к пилотному проекту Павлодарской области.

«Чтобы приобрести уголь, необходимо в банковском приложении Halyk Homebank в разделе Halyk Market выбрать точку продажи, необходимую марку и объем угля, произвести за него онлайн-оплату либо оформить покупку товара в рассрочку от 3 до 6 месяцев», - пояснил в МИИР алгоритм действий.

В ведомстве отмечают, что аналогичная работа будет проведена и с другими регионами.

По словам заместителя председателя комитета индустриального развития МИИР РК Турара Жолмагамбетова, в случае несоответствия качества угля, купленного онлайн, потребители имеют право вернуть его обратно. Также жители смогут с помощью телефона заказать уголь и забрать, удостоверившись лично в качестве загружаемого угля в удобное для себя время.

В министерстве подчеркнули, что совместно с акиматами регионов держат на особом контроле вопросы поставки и распределения угля.

3 октября сообщалось, что пилотный проект по покупке населением угля онлайн был запущен в Костанайской области.