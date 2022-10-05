Разграничены территориальные воды и смежные участки рыболовных зон
Делимитацию границ между Казахстаном и Туркменистаном на Каспии одобрил мажилис
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море».

«Принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между нашими государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов», - отмечается в заключении профильного комитета мажилиса.

Также документ завершит процесс делимитации государственной границы Казахстана на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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