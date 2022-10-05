Дело о пытках пострадавшего во время январских событий Косая Маханбаева закрыли

В Алматы закрыли уголовное дело о пытках Косая Маханбаева, пострадавшего во время январских событий. Об этом рассказала адвокат Айнара Айдарханова на пресс-конференции в Казахстанском бюро по правам человека, сообщает радио Азаттык .

По словам Айдархановой, прокуратура Алматы выслала постановление о прекращении уголовного дела о пытках 9 сентября.

«С постановлением мы не ознакомлены, его не вручали ни самому потерпевшему, ни его адвокату, тем самым они ущемляют наши права на обжалование. Мы подали жалобу в генеральную прокуратуру и специализированный следственный суд, чтобы отменить данное постановление. Сейчас мы ждем слушания в суде», — сообщила адвокат.

Также она заявила, что ответ прокуратуры не соответствует действительности, так как «никаких следственных действий, помимо допроса, не было проведено». По ее словам, их не ознакомили с экспертизами, не были допрошены люди, которые присутствовали в учреждении, когда пытали Маханбаева, и могли быть свидетелями этого.

«И сам факт того, что до сих пор нет ни одного подозреваемого лица, хотя Маханбаев прямо указывал на сотрудников департамента полиции. Они были допрошены, но отрицали свое участие. Сложилась такая тенденция, что антикоррупционной службой Алматы все дела по фактам пыток прекращаются на той стадии, что даже нет не только подозреваемого, даже свидетеля с правом на защиту», — сказала Айдарханова.

Другой адвокат Жалгас Сапарханова сообщила, что здоровье Косая Маханбаева ухудшилось за время его нахождения под стражей. Кроме того, в тяжелом состоянии находится 73-летняя мать Маханбаева: она пережила инфаркт. Адвокат добавила, что Маханбаев является «единственным кормильцем в семье, потому необходимо его скорейшее освобождение».

1 июня Косай Маханбаев и еще трое пострадавших от пыток были задержаны в Алматы. Весь день его держали в здании антикоррупционной службы, а остальных, по словам адвокатов Маханбаева, отпустили в тот же день вечером и к административной ответственности привлекать не стали. На следующий день специализированный административный суд Алматы арестовал Косая Маханбаева на 15 суток по статье 488 части 7 КоАП. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 16 мая следственный суд Алматы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в качестве подозреваемого по уголовному делу «о массовых беспорядках».

21 июня адвокаты Косая Маханбаева заявляли о многочисленных нарушениях по аресту их подзащитного — о местонахождении Маханбаева часто не сообщали адвокатам, до истечения срока его административного ареста подписали постановление об изменении меры пресечения по уголовному делу.

Об истории Косая Маханбаева читайте в материале «Пережить январь».