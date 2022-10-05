Расходовать воды Иртыша экономично призвал Токаев

Правительству Казахстана необходимо увеличить средства, выделяемые на орошение земель в Павлодарской области. Вместе с тем акимату региона нужно рационально и экономно использовать воды Иртыша, заявил в среду в ходе встречи с общественностью области президент Касым-Жомарт Токаев.

«Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области. Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона. За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза. В предстоящий период необходимо увеличить ее в два раза, доведя до 300 тысяч гектаров. Акимату области следует уделять особое внимание этому вопросу», - заявил Токаев.

В этой связи он поручил правительству увеличить средства, выделяемые на орошение земель в регионе, так как это, подчеркнул глава государства, «очень важно не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и для обеспечения занятости населения».

«Дефицит воды препятствует экономическому развитию, поэтому следует уделить особое внимание рациональному и экономному использованию вод Иртыша», - также добавил президент.

Также Токаев обратил внимание на визитную карточку Павлодара – самую протяженную набережную, которая является не только местом отдыха, но и центром культурной жизни города.

«Подобных притягательных точек должно быть больше. Особенность местной набережной – нетронутый участок берега, где расположено крупнейшее в мире скопление останков неогеновых животных “Гусиный перелет”. Важно сохранить этот уникальный по мировым меркам палеонтологический памятник. Такие объекты укрепят символический капитал города и привлекут поток туристов», - высказался президент.

Также глава государства поручил выделить 14 млрд тенге на обеспечение в следующем году водой населенных пунктов.

«За три года уровень обеспеченности сел чистой водой вырос с 55 до 94 процентов. В этом году в регионе реализуется 19 таких проектов. Администрация предлагает в следующем году реализовать еще 39 проектов на сумму 14 млрд тенге. В связи с этим поручаю правительству выделить средства. В целом чистая вода должна быть во всех населенных пунктах страны. В прошлогоднем послании я поручил в течение 5 лет обеспечить 100-процентное водоснабжение городов и сел. Правительство должно взять на особый контроль исполнение этого поручения», - сказал он.