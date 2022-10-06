ВОЗ обеспокоена всплеском холеры в мире

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена всплеском холеры в мире. Как заявил на брифинге 5 октября глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, наблюдается не только больше вспышек, но и больше смертей, и средний уровень летальности в этом году почти в три раза превышает показатель за последние пять лет.

«Еще одна болезнь, возвращающаяся с нежеланным успехом, — это холера. После многих лет снижения заболеваемости во всем мире мы наблюдаем тревожный всплеск холеры по всему миру за последний год. Только за первые девять месяцев этого года о вспышках холеры сообщили 27 стран», - сказал он.

По его словам, наблюдается не только больше вспышек, но и больше смертельных случаев. По имеющимся данным ВОЗ, средний уровень летальности в этом году почти в три раза превышает показатель за последние пять лет. Тедрос Адханом Гебрейесус привел в пример Сирию, где за последние шесть недель было зарегистрировано более 10 тыс. случаев подозрения на холеру. А на Гаити после более чем трехлетнего отсутствия случаев холеры на этой неделе было официально зарегистрировано два случая в столице Порт-о-Пренс, еще 20 вероятных случаев и 7 случаев смерти расследуются в других районах. Причем Гаити готовилмсь к тому, чтобы в этом году получить сертификат страны, свободной от холеры.

«Хотя холера может убить в течение нескольких часов, ее можно предотвратить с помощью вакцин и доступа к безопасной воде и санитарии, а в более тяжелых случаях ее можно легко лечить с помощью пероральной регидратации или антибиотиков. Но реальность такова, что многие люди не имеют доступа к этим простым вмешательствам. В 2013 году ВОЗ и наши партнеры создали международный запас вакцин против холеры, который в прошлом году поставил 27 млн доз. Но из-за растущего числа вспышек предложение не поспевает за спросом. Мы призываем ведущих мировых производителей вакцин поговорить с нами о том, как мы можем увеличить производство», - заявил глава ВОЗ.

Одна из вспышек холеры зафиксирована в Пакистане, после разрушительного наводнения, жертвами которого стали более 1 500 человек. Глава ВОЗ подчеркнул, что «гораздо больше людей могут погибнуть от болезней в ближайшие недели, если не будут приняты массированные и срочные международные меры»

«Приблизительно 10% всех медицинских учреждений Пакистана были повреждены, в результате чего миллионы людей остались без доступа к медицинской помощи. Запасы основных лекарств и предметов медицинского назначения ограничены или были смыты; поврежденные дороги и мосты препятствуют доступу к услугам и снабжению; механизмы эпиднадзора за болезнями и перенаправления были серьезно нарушены. В настоящее время происходят вспышки малярии, холеры и лихорадки денге, увеличивается количество кожных инфекций, и, по нашим оценкам, каждый день рожают более 2 000 женщин, большинство из них в небезопасных условиях», - рассказал он.

В августе Всемирная организация здравоохранения выделила $10 млн из резервного фонда для чрезвычайных ситуаций, «но это масштабное и беспрецедентное бедствие требует масштабных и беспрецедентных мер реагирования». В этой связи ВОЗ призвала своих партнеров и доноров выделить $81,5 млн для поддержки работы организации по обеспечению иммунизации и других жизненно важных медицинских услуг; для решения тяжелой острой недостаточности питания; усиления эпиднадзора за болезнями; улучшения качества воды.