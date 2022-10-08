Правительство утвердило перенос выходного дня в связи с празднованием Дня Республики

Правительство Казахстана своим постановлением перенесло выходной день с субботы, 22 октября, на понедельник, 24 октября. В связи с празднованием Дня Республики казахстанцам предстоит отдохнуть три дня - с 23 по 25 октября.

День Республики вернулся в календарь праздников в этом году по предложению президента Касым-Жомарта Токаева. Одновременно из календаря ушли День первого президента - 1 декабря, а День Независимости отныне празднуется не два дня - 16-17 декабря, а один - 16 декабря.

25 октября 1990 года была подписана Декларация о государственном суверенитете Республики Казахстан, что стало прологом к независимости страны, которая была провозглашена 16 декабря 1991 года.

День Республики отмечался вплоть до 2000-х годов, после чего был исключен из календаря национальных праздников.