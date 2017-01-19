Гид по выходным: сюрреалистичная Астана, комиксы и казахстанская одежда

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане рассказывает Данияр Молдабеков.

Англичанин Рэй Куни прежде всего известен, как автор пьесы «Слишком женатый таксист», которую ставили в Лондоне почти десять лет подряд. Но Куни, как и многие-многие англичане, отличный комедиограф, поэтому субботний спектакль «Смешные деньги» в астанинском театре им. Горького, скорее всего, придется по душе любителям жанра. Начало в 18.00.

Страшная страница в истории Казахстана: голод, пик которого пришелся на 1932-1933 годы, голод, унесший миллионы жизней - тема, казалось бы, для эпоса. Но российский драматург Олжас Жанайдаров, поклонник ирландца Макдонаха, бросил казахские «Гроздья гнева» на подмостки театров – сначала, в 2013-м, российских, а затем и казахстанских. Здесь Жанайдарова теперь ставят на двух языках – казахском и русском. В воскресенье, 22 января, алматинцы смогут посмотреть «Джут» в русском театре драмы им. Лермонтова; в этот же день в Астане спектакль (в другой постановке и на казахском языке) покажут на сцене театра им. Куанышбекова. В первом случае начало в 18.00, во втором – в 18.30.

В 2002 году фотохудожник Жан-Франсуа Розье впервые представил довольно оригинальный проект «Гиперфото». Типичная работа Розье – это, к примеру, когда пространство близ римского Колизея забито львами, или летучими мышами, или пингвинами, или бог весть какими еще тварями. Кажется, что ломается и время, и пространство. В работах Розье есть явные культурные аллюзии, но есть и чистый, как в начале прошлого столетия, сюрреализм. Выставки Розье прошли по всему миру, а в ближайшие выходные (и до 12 февраля) с его работами смогут ознакомиться и жители столицы Казахстана. Вероятно, им будет интересно, как изменится образ их города на изображениях художника.

В (особенно) СНГ устоялось мнение, что комиксы – второсортный жанр для глуповатых подростков; но это совсем не так. Нил Гейман, Чак Паланик, Алан Мур – отличные авторы; а первые двое и вовсе прозаики, которые явно не по глупости обратились к форме графического романа – дико популярной на Западе.

В Казахстане же поклонники комиксов, увы, довольно одиноки в своей любви; оттого и ценнее редкая возможность побыть в компании единомышленников. «Если ты без проблем отличаешь Marvel от DC, Image от Bubble, знаешь кому принажлежит Wildstorm; если ты наизусть знаешь клятву Корпуса зеленых фонарей; если ты ищешь единомышленников и тебе надоело обсуждать комиксы на уровне "Харли и Джокер - пара мечты", то приходи 21 января в 18.00 на встречу любителей комиксов!», - зазывают астанчан в кинотеатр «Good Fellas», обещая еще и «киноночь».

В пятницу 20 января в ART master Gallery (Алматы, ЦУМ) откроется персональная выставка «Душа в краске» украинского художника и дизайнера Дениса Пупкевича. Его работы (направление – пост-импрессионизм и экспрессионизм) выполнены в графике и живописи. Выставка будет открыта до 29 января, график – 10.00 до 21.00.

21 и 22 января в Алматы пройдет ярмарка, на которой свои работы выставят на продажу «более ста брендов, представляющих одежду, украшения, аксессуары, мебель и предметы интерьера с пометкой «сделано в Казахстане». «В эти дни своих поклонников порадуют такие именитые дизайнеры как TarverdyanT, ZHSaken, aigul’kassymova, Pentatonica, молодое поколение дизайнеров .INK, Avventurista, Zeinlarab, MANDARIN NARBAYEVA и многие другие», - утверждают организаторы. Ярмарка откроется 21 января. В «Mega Alma-Ata» в 15.00, а в Esentai Mall в 17.00

Сегодня, 19 января, в Казахстане начнут показывать фильм «Преисподняя» - триллер /вестерн Мартина Кулховена с Дакотой Фэннинг в главной роли. Это история о юной Лиз, которая пытается сбежать от жуткого проповедника и своего прошлого.

Голливуд все чаще берется за масштабные блокбастеры; Вуди Аллен даже как-то заметил, что сейчас получить $200 млн на фильм куда легче, чем «жалкие» 10. Умные и тонкие психологические драмы выходят все реже. Но есть шанс, что режиссер Энди Годдард, работавший, кроме прочего, над культовым «Доктором Кто», преподнесет приятный сюрприз. Тем более, фильм снят по роману Патриции Хайсмит – непревзойденного мастера триллера. С 19 января в казахстанский прокат выходит «Ловушка» с Патриком Уилсоном, Хейли Беннет, Джесикой Билл и Винсентом Картайзером из «Безумцев».

«В сетях» - казахстанская мелодрама с Санжаром Мади и Айсулу Азимбаевой… Премьера состоится сегодня, 19 января. Как часто говаривал доктор Х.С. Томпсон, почему бы нет? Я же добавлю: кто знает?

В материале использованы фотографии и иллюстрации с сайтов Re-actor.net, SpiderMedia.ru, Film.ru и Алексея Азарова.