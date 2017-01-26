Гид по выходным: классическая музыка, «Норд-Ост» в ARTиШОК и новый фильм Скорсезе

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане рассказывает Данияр Молдабеков.

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» не раз экранизировали, ставили и интерпретировали. Эта книга, как и все произведения Булгакова, полна аллюзий, и иной раз преподносится чуть ли не как религиозное откровение; словом, сделать нечто оригинальное по мотивам «главной» книги Булгакова – задача довольно сложная. И тем большее уважение вызывают попытки ее решить. В субботу, 28 января, этим займутся артисты астанинского театра им. Горького. «Авторское прочтение талантливого казахстанского режиссера (Гульсина Миргалиева – Vласть) бессмертной книги Булгакова позволило постановочной группе расширить способы и приемы сценического действия. В результате получился непривычный для театра жанр спектакля – эклектика», - утверждается в анонсе спектакля, который начнется в 18.00 по времени Астаны.

Пока часть астанинцев пойдет в субботу на эксперимент театра им. Горького, алматинцы могут послушать «лауреатов многих престижных фестивалей», как их рекомендуют в анонсах, французский струнный квартет Volta. Музыканты до 28 числа выступят и на других площадках, но в субботу будет нечто вроде квартирника. Место – Kazarian Art Centr, время начала – 16.00.

29 января, в воскресенье, «Артишок» покажет «Норд-Ост» - документальный спектакль по мотивам жуткого московского теракта начала XXI века. Режиссер Галина Пьянова, в ролях – Анастасия Тарасова, Вероника Насальская, Виктория Мухамеджанова и Галина Пьянова. Начало в 19.00.

С пятницы, 27 января, в Национальном музее (Астана) откроется выставка Сергея Маслова, довольно известного художника. «Один из основателей современного искусства в Казахстане», - такая вот визитка; персональная выставка называется «Звездный кочевник». Маслов, как водится у современных художников, в средствах себя не ограничивает: работы, представленные на выставке, сделаны благодаря и графике, и живописи, и видео, и перфомансу. Выставка открыта до 31 марта.

28 января в театре им. Лермонтова (Алматы) покажут комедию «Ужин с дураком» (есть фильм по этой же пьесе Франсиса Вебера, который в переводе называется «Ужин с придурком», и это название, пожалуй, большее соответствует грубоватому «гальскому» юмору; но да ладно), где по сюжету группка аристократов в качестве десерта подает к столу, собственно, дурака. Или придурка. Кстати, большой вопрос, кто там есть кто? Узнать это можно будет в субботу, начало спектакля в 18.00.

С 26 января в казахстанский прокат выходят сразу два ожидаемых и, по идее, больших фильма. Первый – «Великая стена» - масштабен хотя бы за счет своего размаха: Мэт Дэймон и Виллем Дефо, китайская стена, вторжение.

Второй, «Молчание», рассказывает историю двух католических монахов (Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер), которые ищут своего наставника в не очень-то, если честно, терпимой к христианам Японии XVII века. Режиссер Мартин Скорсезе.

Казахстанская пианистка Асель Абильсеитова выступала с концертами по всему миру, училась в Королевской академии музыки в Лондоне, а в эту субботу (камерный зал «Астана оперы») даст концерт фортепианной музыки в Астане. Начало в 18.00.

Фото Жанары Каримовой, с сайтов sxodim.com, ticketon.kz, The Guardian, @dimarroo