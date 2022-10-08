Ему разрешено начать сбор подписей в свою поддержку
  • 273
ЦИК установила соответствие Токаева требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты
фото пресс-службы Акорды

Центральная избирательная комиссия Казахстана на своем заседании в субботу установила, что Касым-Жомарт Токаев соответствует требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты страны. Ему разрешено начать сбор подписей в свою поддержку.

Секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман отметил, что ЦИК получила ответы от всех государственных органов относительно кандидата Токаева. Никаких препятствий для допуска кандидата в ЦИК не обнаружили.

Одновременно Ерман отметил, что, в соответствии с законодательством, действующий президент освобожден от необходимости повторной сдачи экзамена на знание государственного языка. Поэтому этот экзамен Токаев не проходил.

С этого момента штаб кандидата в президенты может начинать сбор подписей в его поддержку. Кандидатам необходимо собрать не менее 118,2 тыс. подписей.

Действующего президента Казахстана Токаева выдвинула коалиция парламентских партий и различных общественных объединений.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В МВД констатируют снижение потока россиян, едущих в Казахстан
Новости
Посол Украины Петр Врублевский будет отозван из Казахстана – Смадияров
Новости
Разговор с послом России в Казахстане был довольно жесткий – МИД
Новости
Суд приговорил к 17 годам лишения свободы казахстанца, обвиненного в подготовке покушения на Токаева
Новости
Россия ждет от Казахстана скорейшей высылки посла Украины
Новости
Beeline Kazakhstan не станет прекращать трансляцию российских каналов