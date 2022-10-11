В Казахстане выявили схему обналичивания криптовалюты наркогруппировками

«Операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг мефедрона. Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана», - сообщили в КНБ.

Здесь отметили сложность работы в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте. Однако КНБ «удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов». Как пояснили в комитете, через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.

«Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности», - проинформировали в комитете нацбезопасности.