В Таразе вынесли приговор пятерым обвиняемым в хищении оружия полиции во время январских событий

В суде № 2 города Тараз рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, обвиняемых в хищении, незаконной перевозке, хранении оружия и боеприпасов во время январских событий, сообщается на сайте Жамбылского областного суда.

Судом установлено, что в ночь с 5 на 6 января подсудимые, воспользовавшись массовыми беспорядками в Таразе, похитили огнестрельное оружие и боеприпасы из здания департамента полиции Жамбылской области, причинив материальный ущерб на сумму 208,48 млн тенге.

«Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, заключением судебно-баллистической экспертизы и вещественными доказательствами», - отметили в суде.

Прокурор просил назначить подсудимым И., Б., С. 4 года лишения свободы, подсудимому А. – 3 года 6 месяцев, подсудимому М. – 3 года лишения свободы. При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимых, добровольное возмещение имущественного вреда, отсутствие судимости ранее. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в условиях чрезвычайного положения.

«С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также роли каждого участника преступлений, И., Б., С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, А. – 3 года, М. – 2 года лишения свободы», - проинформировали в пресс-службе областного суда.

Приговор не вступил в законную силу.