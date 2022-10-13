Токаев предложил провести конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА

Учитывая проблемы изменения климата, которые приводят к стихийным бедствиям, президент Касым-Жомарт Токаев считает необходимым провести конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Такое предложение он озвучил в четверг в ходе VI саммита СВМДА.

«Предлагаю в 2024 году провести в Астане конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии», - высказал мнение Токаев.

Он напомнил, что сегодня экологическое измерение становится важным вопросом. Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. Президент Казахстана привел данные, согласно которым только в 2021 году в Азии от таких ЧС пострадали 57 млн человек. А к 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26% ВВП.

«Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана. Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков», - высказался президент Казахстана.

В этой связи, считает он, крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Но для решения этой задачи «необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах».