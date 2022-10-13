Токаев предложил провести конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА

Она может пройти в 2024 году в Астане
Тамара Вааль, Астана, Власть
Учитывая проблемы изменения климата, которые приводят к стихийным бедствиям, президент Касым-Жомарт Токаев считает необходимым провести конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Такое предложение он озвучил в четверг в ходе VI саммита СВМДА.
Еще по теме:
- Токаев поручил правительству в приоритетном порядке разработать варианты обеспечения газом Павлодарской области
- Партия зеленых «Байтак» провела учредительный съезд
- Институциональные изменения в госсистеме управления водной отраслью проведут в Казахстане до конца 2023 года
- Более 200 человек участвуют в санкционированном митинге «Астана − комфортный город для детей»
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые