Украина вернула более сотни женщин, находившихся в российском плену

«Сегодня удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Очень эмоциональный и действительно особенный: мы освободили из плена 108 женщин», - сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что «это был первый совершенно женский обмен.

По его информации, 37 женщин – это эвакуированные из «Азовстали», 11 – офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них 35 защитниц из Вооруженных сил Украины, 32 – из военно-морских сил, 12 – из территориальной обороны, восемь – из Национальной гвардии, пять – из государственной службы специального транспорта, четыре – из пограничной службы и 12 гражданских лиц. Самой старшей из освобожденных 62 года, самой молодой – 21 год. Среди освобожденных были также попавшие в плен на территориях «народных республик» еще до начала войны в феврале этого года.

«Люди сидели с 2019 года в этих псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные обвинения в шпионаже и терроризме», - сообщил Ермак.

Среди пленных, которых Украина обменяла на женщин, были 30 военнослужащих Российской Федерации, вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», а также 72 гражданских моряка.

Ранее глава «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин анонсировал обмен военнопленных с Украиной «110 на 110». Однако представители Минобороны России утверждают, что две женщины якобы добровольно отказались возвращаться домой.

Это уже третий обмен пленными между Украиной и Россией с начала февральского вторжения российской армии. Первый большой обмен состоялся в сентябре: Россия выдала 215 украинских военнослужащих, среди которых было много офицеров и защитников «Азовстали» из Мариуполя. 11 октября во время обмена домой вернулись 32 украинца, а 13 октября – еще 20 военных, среди них были узники печально известной Еленовской колонии в подконтрольной России части Донецкой области.