Вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузе рассматривает «Самрук-Казына»

В связи с тем, что строительство атомной электростанции затянется на долгие годы, Казахстану в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Одним из вариантов в фонде «Самрук-Казына» рассматривают вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузе, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава фонда Алмасадам Саткалиев.

«Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1 200 МВт», - сообщил Саткалиев.

Всего, по его данным, в электроэнергетической отрасли планируется реализовать 14 проектов на общую сумму более 9 трлн тенге. Уже начата реализация шести проектов на 1,2 трлн тенге, которые планируется завершить до 2030 года. В их числе, отметил глава фонда, строительство парогазовых установок на ТЭЦ Алматы, которые также позволят улучшить экологическую ситуацию в городе, и строительство маневренной генерации мощностью 1 000 МВт в Туркестанской области – этот проект реализуется для повышения энергетической безопасности страны и позволит обеспечить Единую электроэнергетическую систему Казахстана регулирующими мощностями.