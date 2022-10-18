В МВД предлагают заменить адмштрафы за мелкое хулиганство на общественные работы

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов считает, что общественные работы как вид наказания необходимо применять за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте.

«По общественным работам я знаю позицию министерства юстиции. Надо определить вид наказания и применять его не только по семейно-бытовым отношениям. У нас есть очень много мелких хулиганств, распитие спиртных напитков в общественных местах, где мы привлекаем к административным штрафам. А эти люди не платят штрафы. Поэтому надо их привлекать к общественно-полезному труду. Сегодня есть правовая возможность привлекать их к общественным работам по административным нарушениям. И привлекать именно к непопулярному труду – подметать улицы, уборку делать», - заявил Ахметжанов во вторник в ходе заседания правительства.

Именно поэтому, считает глава МВД, акимам необходимо обеспечить фронт-работы для нарушителей, чтобы полицейские могли привлекать нарушителей по данной статье.

В целом, напомнил министр, в ведомстве разработали поправки, ужесточающие наказание по бытовому насилию. В их числе – переход с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений, запрет на примирение сторон при повторном совершении бытового наличия, увеличение административного ареста с 20 до 25 суток и применение общественных работ.