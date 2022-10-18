Министр заявил, что нарушители не платят штрафы
В МВД предлагают заменить адмштрафы за мелкое хулиганство на общественные работы
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов считает, что общественные работы как вид наказания необходимо применять за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте.

«По общественным работам я знаю позицию министерства юстиции. Надо определить вид наказания и применять его не только по семейно-бытовым отношениям. У нас есть очень много мелких хулиганств, распитие спиртных напитков в общественных местах, где мы привлекаем к административным штрафам. А эти люди не платят штрафы. Поэтому надо их привлекать к общественно-полезному труду. Сегодня есть правовая возможность привлекать их к общественным работам по административным нарушениям. И привлекать именно к непопулярному труду – подметать улицы, уборку делать», - заявил Ахметжанов во вторник в ходе заседания правительства.

Именно поэтому, считает глава МВД, акимам необходимо обеспечить фронт-работы для нарушителей, чтобы полицейские могли привлекать нарушителей по данной статье.

В целом, напомнил министр, в ведомстве разработали поправки, ужесточающие наказание по бытовому насилию. В их числе – переход с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений, запрет на примирение сторон при повторном совершении бытового наличия, увеличение административного ареста с 20 до 25 суток и применение общественных работ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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