Правительство не смогло спрогнозировать эти факторы
Резкое укрепление российского рубля оказало влияние на инфляцию в Казахстане – Смаилов
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Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство Казахстана не могло спрогнозировать такие негативные факторы, как резкое укрепление российского рубля к доллару и тенге. И, как следствие, удорожание импорта из Российской Федерации, которое спровоцировало рост инфляции, сказал в среду в ходе пленарного заседания мажилиса премьер-министр Алихан Смаилов.

«В текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, для США и странах Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет – порядка 10 %, а на продовольственные товары и того выше», - отметил Смаилов.

Он отметил, что в соседних с Казахстаном странах уровень инфляции также является высоким – порядка 14-15 %. Причинами стали повышение цен на энергоносители, минеральные удобрения, производственные товары и проблемы с транспортной логистикой.

«В нашем случае негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и тенге на 30 % из-за резкого сокращения импорта в Российской Федерации. Соответственно, автоматом весь импорт, который идет из России в Казахстан, подорожал на 30 %. А у нас доля России в нашем общем импорте составляет порядка 40 %. Понятно, что все эти негативные факторы мы в прошлом году при формировании республиканского бюджета прогнозировать не могли», - подчеркнул глава кабмина.

Премьер также добавил, что в настоящее время международные эксперты говорят о вхождении мировой экономики в фазу рецессии. Поэтому для минимизации рисков правительство реализует политику, направленную на устойчивое экономическое развитие в среднесрочный период.

«Что касается инфляции, мы совместно с Нацбанком реализуем комплекс мер по сдерживанию инфляции. Системные меры направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами, снижение импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности», - перечислил Смаилов.

Он напомнил, что 55% вклада в инфляцию вносят продовольственные товары. Поэтому в текущем году правительство в два раза увеличило финансирование агропромышленного комплекса. В результате по итогам девяти месяцев валовая продукция сельского хозяйства выросла на 7%.

Кроме того, принимаются оперативные меры, в числе которых вопросы логистики, антимонопольное регулирование, контроль за наценкой торговой, форвардный закуп и формирование стабфондом. Премьер-министр считает, что за счет этого в 2023 году инфляция снизится и войдет в коридор 7,5 – 9,5%, а в последующие годы будет ниже. Однако, подчеркнул он, нельзя допускать инфляционных ожиданий, чтобы «это также не оказывало негативного влияния на рост цен».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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