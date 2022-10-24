США, Великобритания и Франция отмели предупреждения Шойгу о планах Украины взорвать «грязную бомбу»

После телефонных звонков министра обороны России Сергея Шойгу своим коллегам в Великобритании, США, Франции и Турции, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию, три из этих стран, Великобритания, США и Франция, выпустили совместное заявление, сообщает Русская служба BBC.

«Наши страны четко дали понять, что мы отвергаем явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории», - цитирует агентство Франс пресс текст заявления, предоставленный Госдепартаментом.

«Мир видит насквозь любые попытки использовать эти утверждения как предлог для эскалации. Мы, более того, отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России», - отмечается в заявлении.

Шойгу накануне совершил несколько звонков после того как российские информационные агентства со ссылкой на неназванный источник сообщили о якобы имеющихся планах Киева «взорвать ядерную грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Никаких доказательств Шойгу не приводил.

В ходе войны в Украине, которую Россия начала в конце февраля, Москва неоднократно делала заявления о провокационных планах Киева, а также не основанные на доказательствах конспирологические теории о существовании в Украине секретных биолабораторий и другие. Ни одно из этих российских заявлений не нашло своего подтверждения.