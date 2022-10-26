Страны Восточной Европы и Центральной Азии могут столкнуться с ускоренным ростом новых случаев ВИЧ и СПИД - ЮНЭЙДС

27 октября в Алматы состоится презентация Глобального доклада по СПИД 2022 «В опасности», в котором будут представлены новые данные ЮНЭЙДС о реализации глобальных мер по противодействию ВИЧ, а также запуск кампании «Время для равенства!», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИД-ом 2022 с участием известных активистов.

Глобальные кризисы, включая пандемию COVID-19 и войну в Украине, значительно усугубили риски для системы противодействия ВИЧ и ее устойчивого финансирования в странах регионов Восточной Европы и Центральной Азии. Внутреннее финансирование мер по противодействию ВИЧ, которое за последние годы увеличилось на 70%, может замедлиться, а страны, все еще зависимые от донорского финансирования программ по ВИЧ, не смогут обеспечить их устойчивость.

Обязательства стран по достижению к 2025 году показателей 95-95-95 (95-95-95: 95% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе, 95% людей, которые знают о своем статусе, получают лечение от ВИЧ, и у 95% людей, получающих лечение от ВИЧ, достигнута подавленная вирусная нагрузка), которые они взяли на себя в рамках Политической декларации по СПИДу 2021 года, находятся под угрозой.

По состоянию на 2021 год в регионе Восточной Европы и Центральной Азии 63% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем положительном ВИЧ-статусе, 81% людей, знавших о своем статусе, получали лечение (51% всех людей, живущих с ВИЧ) и у 94% людей, получающих лечение, была достигнута вирусная супрессия (48% всех инфицированных).

Гуманитарный кризис в данных регионах может оказать катастрофическое влияние на хрупкие и c трудом достигнутые результаты в противодействии ВИЧ-инфекции. В рамках предстоящей презентации глобального доклада будут предложены меры по противодействию новых вызовов эпидемии ВИЧ.

Презентация состоится 27 октября в 11:00 в городе Алматы по адресу: улица Байзакова, 303, в здании ООН. Для аккредитации необходимо связаться по номерам: + 7 727 258 42 88, +7 727 258 26 43. Мероприятие будет также транслироваться онлайн в Facebook и YouTube.