Заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ произошло по вине медперсонала

В Алматы завершено эпидемиологическое расследование по факту заражения трех пациентов Центральной городской клинической больницы ВИЧ-инфекцией. Оно показало, что факт инфицирования связан, вероятнее всего, с человеческим фактором. Медперсонал больницы уволен, главврач Нариман Табынбаев отстранен от работы, сообщила пресс-служба акимата города.

«По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что факт инфицирования трех пациентов ЦГКБ связан, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно: с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью», - говорится в сообщении.

В эпидемиологическом расследовании участвовали специалисты комитетов санитарно-эпидемиологического, медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения, территориальных департаментов комитетов города Алматы. Были обследованы 745 человек, среди них 118 доноров крови и ее компонентов, 231 медицинский работник, 396 пациентов, получавших совместно стационарное лечение либо обращавшихся в медицинские организации по маршруту случаев. Результаты всех обследований – отрицательные, а системных нарушений санитарно-эпидемиологической безопасности не обнаружено. Также не было выявлено фактов инфицирования пациентов при оказании медпомощи за последние полгода.

Поэтому комиссия и пришла к выводу, что виноват в заражении пациентов медперсонал больницы. На основании выводов комиссии управлением общественного здравоохранения принято решение от отстранении от работы главного врача больницы Наримана Табынбаева, а также об увольнении по отрицательным мотивам заместителя главного врача по эпидемиологии, заведующего реанимацией, главной медицинской сестры стационара и старшей медицинской сестры отделения реанимации.

«Материалы справки с итогами работы комиссии направлены в департамент полиции города для принятия процессуального решения и дальнейшего определения меры ответственности каждого ответственного лица», - отметили в акимате.

Сейчас все три пациента, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставлены на диспансерный учет в СПИД-центр, они обеспечены антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счет средств местного бюджета.

Также сообщается, что управление общественного здравоохранения будет ежедневно мониторить всех поступающих на лечение пациентов как в приемные отделения, так и в реанимации стационаров города. Кроме того, проведен анализ и аудит инфраструктуры многопрофильных стационаров и при ближайшем уточнении бюджета на рассмотрение маслихата будет внесена заявка на сумму 2,3 млрд тенге на модернизацию и дооснащение реанимационных и центральных стерилизационных отделений современным оборудованием в тех стационарах, где оборудование уже устарело. А в следующем году будет проведена реконструкция приточно-вытяжной вентиляции стационаров.

Центр СПИД на базе ЦГКБ в свою очередь привлечет тренеров ICAP (международная неправительственная организация), чтобы с 31 июля по 5 августа обучить средний медперсонал (350 человек) соблюдению санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических норм, с последующей аттестацией и получением соответствующих сертификатов. А с августа на базе Высшего медицинского колледжа планируется обучить весь средний медперсонал города Алматы (11 502 человек).

В июне департамент санитарно-эпидемиологического контроля начал внеплановую проверку Центральной городской клинической больницы Алматы после того, как у трех пациентов вывили ВИЧ. По информации управления, пациенты, получившие гемотрансфузию в отделении реанимации, обязаны через 30 дней пройти контрольный анализ на ВИЧ-инфекцию. Таким образом и было выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы.

2 июня была создана комиссия под председательством заместителя руководителя УОЗ и сотрудников Центра СПИД, она провела внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, были обследованы доноры, медработники и контактные лица. В горздраве заверяли, что «по итогам работы комиссии подтверждено, что новых факто не выявлено, все обследованные с отрицательным результатом».

Управление общественного здравоохранения 13 июня передало итоги работы комиссии в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города, 14 июня ДСЭК инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.

Отметим, что официально больница не сообщала о заражении пациентов.