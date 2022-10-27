Также планируется запустить регулярное пассажирское и грузовое авиасообщение
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Малазийская авиакомпания планирует создать в Казахстане «виртуальный хаб»
фото Reuters

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев встретился с коммерческим директором группы компании Air Asia Aviation Group Карен Чан. В ходе встречи стороны обсудили вопросы регулярного пассажирского и грузового авиасообщения между Казахстаном и Малайзией, сообщает комитет гражданской авиации.

«Представители Air Asia Aviation Group подтвердили планы авиакомпании запустить на первом этапе рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы частотой 4 рейса в неделю по каждому маршруту и следующим этапом в Астану частотой 3 рейса в неделю», - говорится в сообщении.

Также авиакомпанией Air Asia планируется создать «виртуальный хаб» на территории Казахстана и выполнять полеты с пятой степенью «свободы воздуха» в Стамбул, Париж, Франкфурт и Лондон.

Напомним, в 2023 году будет открыто прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией. Об этом казахстанская сторона договорилась с авиационными властями Малайзии в ходе 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Air Asia планируется запуск рейсов из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха).

«Стороны договорились, что во второй половине октября состоится визит исполнительного директора авиакомпании Air Asia Бенджамина Исмаила в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса», - уточняли в комитете гражданской авиации.

Малазийская Air Asia X планировала запустить рейсы в Казахстан во II квартале 2020 года.

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