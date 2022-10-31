​Бюро по водородной дипломатии откроют в Астане

Германия при поддержке Казахстана намерена открыть в Астане офис водородной дипломатии. Он станет не только экспертной площадкой, но и будет способствовать реализации проектов в этой сфере, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече с МИД Казахстана.

«Сегодня я рада сообщить, что мы планируем открыть в Астане бюро по водородной дипломатии. Это бюро станет в будущем хабом для обмена экспертов, ответственных лиц наших стран для того, чтобы эти проекты были не только на бумаге и обсуждались в рамках пресс-конференций, а чтобы действительно были реализованы, и чтобы в рамках них реализовался зеленый водород и другие технологии будущего. Цель абсолютно четкая: с помощью зеленого водорода мы хотим снизить до нуля выбросы в сфере промышленности и транспорта. А также одновременно защитить благосостояние и развитие для людей в наших странах», − пояснила Бербок.

Она отметила, что визит в Казахстан проходит в то время, когда «в Европе царит война». И эту тему глава МИД Германии обсуждала в ходе встречи с министром иностранных дела Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Потрясения этой войны ощущаются и здесь, в Центральной Азии. На протяжении восьми месяцев вы сталкиваетесь с тем, что Россия постоянно прерывает ваш транзит нефти к Черному морю, постоянно выдумывая новые причины. Тем в большей мере мы признаем, что Казахстан не встал на сторону России, когда мировое сообщество в Нью-Йорке констатировало, что игра в аннексию в начале октября абсолютно ничего не значила. На этих голосованиях в генеральной ассамблее речь шла об очень многом, о том, хотим ли мы жить в мире с надежными правилами, и допустим ли мы, что сильнейший задавал тон, а менее крупным странам приходилось молчать. Речь идет о порядке, благодаря которому мы десятилетиями жили в мире и который приносит пользу всем нам. Особенно тем, кто не является вооружённым до зубов ядерной державой или тем, у кого более крупный и сильный сосед. Казахстан в последние месяцы часто подчеркивал, что поддерживает международный порядок и делает все для того, чтобы этот порядок общими усилиями сохранить. Казахстан занимает четкую позицию в столь сложном географическом положении. Это заслуживает нашего большого уважения», − подчеркнула она.

По ее словам, сейчас страны во многих частях мира пытаются расширить свое влияние. И не только посредством военной силы, но и посредством экономических сделок, которые «часто кроят в себе сети зависимостей». Она высказала мнение, что в Европе это также происходит так же, как и в Центральной Азии.

«Мы хотим другие экономические отношения − справедливые, на равных, без какого-либо принуждения, без каких-либо скрытых условий. В регионе будут реализованы проекты качественной, устойчивой инфраструктуры в сфере цифровизации, энергетики и транспорта. Водородный проект в регионе у Каспийского моря является примером того, о каких проектах речь идет в рамках инициативы Global Gateway для нас, европейцев. Речь идет об общем устойчивом будущем. Общими усилиями с 2030 года посредством ветряной энергии могут добываться ежегодно 3 млн. тонн зеленого водорода посредством электролиза из воды Каспийского моря», − добавила Бербок.