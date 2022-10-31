Три транспортные компании выиграли суд против акимата Алматы

Транспортные компании Алматы – Ба Ту travel компаниясы, Ba Tu Trans и BUSWAY – выиграли суд против акимата города, сообщает «Казинформ» . Ранее они подали исковое заявление в специализированный межрайонный административный суд, требуя признать незаконным протокол комиссии по тарифам городских сообщений и отменить постановление акимата «О внесении изменения в постановление акимата города от 2 апреля 2021 года “О перечне социально значимых автомобильных сообщений в Алматы, подлежащих субсидированию на 2020-2022 годы”».

В исковом заявлении говорилось, что эти административные акты затрагивают и ущемляют интересы субъектов предпринимательства и являются незаконными. 27 октября Специализированный межрайонный административный суд города Алматы удовлетворил исковые требования перевозчиков в части признания незаконным протокола заседания Комиссии по тарифам от 19 апреля 2022 и отмене постановления акима города Алматы от 27 мая 2022 года.

Как пояснил директор юридического департамента ТОО «Ба Ту travel компаниясы» Ренат Атабаев, на заседании комиссии по тарифам городских сообщений в мае были приняты тарифы за апрель, которые были меньше действительных расходов до 35%.

«В этой связи нами было заявлено, что принятие данных тарифов недопустимо, так как не покрывает реальных убытков, а значит, ущемляет наши права, как перевозчиков и как предпринимателей в целом. Мы до судебных разбирательств неоднократно обращались в различные госорганы, но никаких мер ими не было предпринято», - отметил он.

После этого, 16 августа, перевозчики были вынуждены обратиться в суд с иском на акимат Алматы.

Ренат Атабаев также объяснил причину сокращения числа автобусов на маршруте №14. По его словам, все автобусы на этом маршруте – не ранее 2019 года выпуска. Они не выходят на маршрут, так как простаивают в парке из-за отсутствия запасных частей, потому что акимат «неполноценно» выделяет деньги.

«Мы не можем допустить выпуск на линию автобусов, которые не отвечают требования безопасности», - подчеркнул он, отметив, что заявления акимата о том, что перевозчики не исполняют свои обязательства, потому что не обновляли подвижной состав, не соответствует действительности. По его словам, перевозчики с начала этого года получают выплаты субсидий по «урезанным» тарифам, «которые никем не утверждены». Кроме этого, акимат выплачивает субсидии с большими задержками, что в итоге привело к убыточности и экономической нецелесообразности перевозок по отдельным маршрутам. А «систематические нарушения акимата» в части своевременных и полноценных выплат по субсидированию убытков перевозчиков привели к тому, что автобусы не готовы к осенне-зимнему периоду. В начале августа перевозчики обратились в акимат с просьбой обратить выделить достаточное финансирование, но просьбы не были услышаны.

«30 сентября на имя акима города мы направили уведомление о том, что мы не в состоянии обслуживать данный маршрут. Акиматом нарушаются принятые им обязательства, которые привели к тому, что страдают пассажиры, а в особенности дети, инвалиды, пенсионеры, которые не могут своевременно доехать до пункта назначения. Я считаю, что этот вопрос необходимо решать совместно. Мы уже давно просим встречи с заместителем акима и акимом, но наши просьбы игнорируются», - заявил юрист.

Атабаев также сообщил, что из-за особенности заключенного с акиматом договора по маршруту №14 компания не сможет обслуживать и маршрут №46, а это значит, что будут уволены 70-75 водителей. По его словам, сегодня компания не может получить положенные им субсидии от акимата на сумму в размере около 700 млн тенге. Сотрудники ТОО получают заработные платы с большой задержкой.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района сообщил, что акимат судится с перевозчиками, а руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов подтвердил, что с маршрутом №14 имеются проблемы.