Правительство выделит деньги на реконструкцию инженерных сетей Актау

На встрече с общественностью Мангистауской области глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопросы модернизации системы водоснабжения и инженерной инфраструктуры региона, в частности в Актау. Он поручил выделить деньги на реконструкцию инженерных сетей в областном центре, начать строительство опреснительного завода в селе Кендерли, ускорить реконструкцию магистрального водовода Астрахань – Мангышлак.

«Одним из наиболее острых вопросов, волнующих жителей региона, остается дефицит питьевой воды. Известно, что из-за нехватки мощностей по опреснению в городах и селах области вода в летний период подается по часам. Что таить, в мае текущего года актаусцы вынуждены были даже стоять в очередях к водовозам. Это совершенно неприемлемая ситуация. Ожидается, что к 2025 году потребность в воде в области вырастет до 260 тысяч кубометров. Я поставил задачу в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. Акимат начал работу в этом направлении. По моему поручению до конца текущего года 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением», - сказал Токаев.

Он заверил, что до 2025 года в регионе планируется реализовать девять проектов по опреснению воды и четыре проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов.

Вместе с тем, по его словам, есть проекты, реализация которых затягивается. В частности, Токаев поручил приступить к строительству опреснительного завода в селе Кендерли.

«Очень медленно идет реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань – Мангышлак. Этот объект был введен в эксплуатацию 33 года назад, его сети нуждаются в срочной реконструкции. Правительству и фонду “Самрук-Казына” необходимо выполнить все работы в срок», - также поручил президент.

Особое внимание следует уделить расширению мощностей «МАЭК-Казатомпром», добавил он, которое является в регионе основным поставщиком воды, тепла и электроэнергии. А износ оборудования на этом предприятии уже превышает 80%.

«В ходе своей предыдущей рабочей поездки в область я поручал разработать программу модернизации предприятия. Правительству нужно предусмотреть необходимые средства на ее реализацию. В самое ближайшее время нужно приступить к работам», - поручил Токаев.

Еще один вопрос, который волнует жителей области, – это качество коммунальных услуг, добавил президент. На сегодняшний день инженерные сети города Актау изношены на 75%. в этой связи он поручил правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей областного центра.